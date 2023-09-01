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23:31, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

США решили впервые передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Reuters: США впервые передадут Киеву снаряды с обедненным ураном

Фото: РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, снаряды будут поставляться с целью ударов по российским танкам. Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть переданы на Украину в ближайшие недели. Источник отмечает, что будущий пакет помощи оценен в сумму от 240 до 375 миллионов долларов.

Ранее член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд в своей колонке в The Hill потребовал от администрации президента США Джо Байдена четкую «дорожную карту будущего» Украины, прежде чем выделять Киеву дополнительную помощь.

В конце августа представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о новом пакете военной помощи Украине, который подготовили США. Помимо прочего, пакет включает в себя противотанковые системы, более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, а также специальную технику для разминирования и запчасти к ней. При этом Пентагон решил не включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Киеву.

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    Екатерина Подвигина
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