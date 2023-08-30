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23:39, 30 августа 2023Мир

У Байдена потребовали объяснений насчет помощи Украине

Конгрессмен Элфорд потребовал у Байдена объяснений о дополнительной помощи Киеву

Член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд в своей колонке в The Hill потребовал от администрации президента США Джо Байдена четкую «дорожную карту будущего» Украины, прежде чем выделять Киеву дополнительную помощь.

По мнению Элфорда, Конгрессу нужны объяснения, чтобы «понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным».

Конгрессмен подчеркнул, что выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, «но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками», которые «все больше устают и скептически относятся к тому, в каком направлении движется война».

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о новом пакете военной помощи Украине, который подготовили США. Помимо прочего, пакет включает в себя противотанковые системы, более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, а также специальную технику для разминирования и запчасти к ней. При этом Пентагон решил не включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Киеву.

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    Марина Совина
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