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20:46, 29 августа 2023Мир

США подготовили новый пакет военной помощи Украине

Белый дом: США подготовили новый пакет военной помощи Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США подготовили новый пакет военной помощи Украине, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее комментарий приводится на официальном сайте ведомства.

По ее словам, новый пакет поможет Украине на поле боя. США предоставят ракеты AIM-9M для систем ПВО, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, пакет включает в себя противотанковые системы, более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, а также специальную технику для разминирования и запчасти к ней.

Новый пакет оценивается в 250 миллионов долларов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются политически маневрировать в конфликте на Украине, при этом продолжая поставлять в республику боеприпасы и военную технику. По ее словам, сегодня люди, находящиеся на Украине, превратились в террористическую начинку, однако именно западные власти привели их за руку к этому конфликту.

Незадолго до этого издание Financial Times сообщало, что страны Европейского союза поспорили на фоне финансовой помощи Украине из-за национальных бюджетов. Уточнялось, что запросы Брюсселя о выделении дополнительных средств на сумму 86 миллиардов евро при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Украины вызвали разногласия. В итоге споры привели к призывам сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств для Украины.

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    Варвара Кошечкина
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