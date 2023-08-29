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16:08, 29 августа 2023Мир

Захарова упрекнула Запад в попытке политически маневрировать

Захарова: Запад пытается политически маневрировать в конфликте на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В настоящее время западные страны пытаются политически маневрировать в конфликте на Украине, при этом продолжая поставлять в республику боеприпасы и военную технику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, сегодня те люди, которые находятся на Украине, превратились в террористическую начинку, однако именно западные власти привели их за руку к этому конфликту. «Сейчас как венец этого безумия еще и поставляют оружие им, поддерживают и при этом продолжают маневрировать политически», — упрекнула российский дипломат.

Помимо этого, как указала Захарова, на майдане в 2013-2014 годах участвовали «все эти самые министры иностранных дел» из Франции, Германии, Польши, Канады и США. По ее мнению, тогда же западные лидеры и «растоптали зачатки» самостоятельности Украины, «которые только вроде где-то пробивались».

Ранее издание Asia Times назвало стратегию политической победы России над Украиной. По предположению авторов, Россия выигрывает битву с Западом на Глобальном Юге с помощью так называемой «дипломатии памяти». Подобная позиция Москвы уже успела завоевать сторонников.

Незадолго до этого представитель МИД России также заявила, что все действия Запада направлены на втягивание в коалицию против России стран Глобального Юга. Подобные шаги вложены в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, сказала дипломат.

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    Варвара Кошечкина
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