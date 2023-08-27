Asia Times: Россия выигрывает на Глобальном Юге с помощью «дипломатии памяти»

Россия выигрывает битву с Западом на Глобальном Юге с помощью стратегии так называемой «дипломатии памяти». Об этом сообщает издание Asia Times.

Стратегия заключается в том, чтобы усилить влияние страны за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний. В частности, Москва указывает на то, что Россия никогда не колонизировала ни одну страну в Африке и не принимала участия в работорговле, а также подчеркивает вклад страны в победу над фашизмом.

Отмечается, что позиция Москвы успела завоевать сторонников. В то же время, попытки Украины найти союзников с помощью утверждений о «борьбе с империей», не нашли такого большого отклика, подчеркивает газета. «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно если эти страны не смогут эффективно апеллировать к своим общим позитивным воспоминаниям», — заключили журналисты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все действия Запада направлены на втягивание в антироссийскую коалицию стран Глобального Юга, которые продолжают сотрудничать с Москвой.