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04:30, 27 августа 2023Интернет и СМИ

Названа стратегия политической победы России над Украиной

Asia Times: Россия выигрывает на Глобальном Юге с помощью «дипломатии памяти»

Фото: Wu Hong / Global Look Press

Россия выигрывает битву с Западом на Глобальном Юге с помощью стратегии так называемой «дипломатии памяти». Об этом сообщает издание Asia Times.

Стратегия заключается в том, чтобы усилить влияние страны за рубежом при помощи общих положительных воспоминаний. В частности, Москва указывает на то, что Россия никогда не колонизировала ни одну страну в Африке и не принимала участия в работорговле, а также подчеркивает вклад страны в победу над фашизмом.

Отмечается, что позиция Москвы успела завоевать сторонников. В то же время, попытки Украины найти союзников с помощью утверждений о «борьбе с империей», не нашли такого большого отклика, подчеркивает газета. «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России, ждет долгая битва. Особенно если эти страны не смогут эффективно апеллировать к своим общим позитивным воспоминаниям», — заключили журналисты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все действия Запада направлены на втягивание в антироссийскую коалицию стран Глобального Юга, которые продолжают сотрудничать с Москвой.

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    Марина Совина
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