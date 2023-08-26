В МИД России рассказали о новой уловке Запада и Украины

Захарова назвала «формулу мира» Зеленского новой уловкой Запада и Украины

Киевские власти и их западные союзники пытаются использовать новую уловку для затягивания украинского конфликта и вовлечения в антироссийскую коалицию других стран. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новую уловку. Они активно продвигают так называемую "формулу мира" [президента Украины Владимира] Зеленского, на деле не имеющую ничего общего с миром и содержащую только набор неприемлемых для России ультиматумов», — рассказала дипломат.

По ее словам, в реальности все действия Запада направлены на втягивание в антироссийскую коалицию стран Глобального Юга, которые продолжают сотрудничать с Москвой.

Ранее в августе глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «формулу мира» Зеленского поддержали 63 страны. Он также отметил, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, которая была принята в Вильнюсе, присоединились 25 государств.