На Украине назвали число поддержавших «формулу мира» стран

Ермак: «формулу мира» президента Украины Зеленского поддержали 63 страны

«Формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского поддержали 63 страны. Такое число назвал глава офиса президента Андрей Ермак, передает class="source">ТАСС.

«Каждую неделю растет количество стан, которые присоединяются [к "формуле мира" Зеленского]. На сегодняшний день уже 63 страны», — заявил Ермак.

Он также отметил, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, которая была принята в Вильнюсе, присоединились 25 государств.

Ране офис Зеленского обнародовал пояснения к каждому из 10 пунктов «формулы мира». В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины, а также «восстановление территориальной целостности» страны.