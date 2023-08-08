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14:34, 8 августа 2023Бывший СССР

Офис Зеленского обнародовал пояснения к каждому пункту «формулы мира»

Офис Зеленского опубликовал документ с пояснениями к 10 пунктам «формулы мира»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского обнародовал документ, поясняющий все 10 пунктов «формулы мира» — плана по урегулированию конфликта в стране, продвигаемого Киевом. Текст был опубликован на сайте главы государства.

В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины. В офисе Зеленского требуют вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и полностью демилитаризовать эту территорию. Вопрос продовольственной безопасности в Киеве также предлагают лишить оружейной составляющей.

«Необходимо обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Черном, Азовском морях, восстановить суверенный контроль Украины над украинскими портами, создать новые порты и расширить ассортимент украинских товаров, транспортируемых морем», — говорится в документе.

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    Алевтина Запольская
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