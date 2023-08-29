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08:12, 29 августа 2023Мир

Страны ЕС поспорили из-за финансовой помощи Украине

FT: страны ЕС поспорили о помощи Украине из-за национальных бюджетов
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Страны Европейского союза (ЕС) поспорили из-за финансовой помощи Украине из-за национальных бюджетов, пишет Financial Times (FT).

Уточняется, что запросы Брюсселя о выделении дополнительных средств на общую сумму 86 миллиардов евро для снижения нагрузки на бюджет ЕС при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Украины вызвали разногласия между странами-членами. В результате споры привели к призывам сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств, утверждают источники издания.

В статье говорится, что дискуссия станет ключевой проверкой решимости Запада в отношении Украины, поскольку в Европе и США скептически относятся к результатам Киева при попытке летнего контрнаступления. Брюссель предложил, чтобы последний пакет финансирования Украины был рассчитан на четыре года, отчасти для того, чтобы оградить Киев от политической нестабильности. Отмечается, что сегодня министры стран ЕС возобновят консультации по этому вопросу после летнего перерыва.

«До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Еврокомиссия объединяла финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая ассигнования на покрытие процентных расходов по долгу и повышение зарплаты чиновникам ЕС», — говорится в материале.

Ранее в Польше пожаловались на скупость Евросоюза. Замглавы МВД страны Павел Шефернакер заявил, что 200 миллионов евро от Евросоюза не хватает на помощь беженцам с Украины.

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    Виктория Кондратьева
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