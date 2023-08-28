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11:04, 28 августа 2023Мир

В Польше пожаловались на скупость Евросоюза

Замглавы МВД Польши: 200 млн евро от ЕС на помощь беженцам с Украины мало

Фото: Kacper Pempel / Reuters

200 миллионов евро от Евросоюза, выделенных на помощь беженцам с Украины очень мало. На скупость ЕС пожаловался замглавы МВД Польши Павел Шефернакер в интервью радио RMF FM.

«При предыдущих миграционных кризисах Европейская комиссия выделяла дополнительные средства на помощь беженцам», — подчеркнул он.

По словам Шефернакера, Варшава потратила на украинских беженцев во много раз больше средств, чем выделил ЕС. Однако раскрывать сумму он не стал, поскольку «время подсчетов еще впереди».

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки раздражены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы. Он считает, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву и наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны.

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    Семен Александров
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