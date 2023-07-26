В Польше возмутились наглостью украинских беженцев

Политик Косиняк-Камыш заявил, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков

Поляки раздражены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы. Об этом заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost.

«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину», — рассказал польский политик.

Косиняк-Камыш возмутился тем, что киевские власти ведут себя подобным образом по отношению к Польше. Он считает, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны.

«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — заключил политик.

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам с Украины портится по ряду причин.

В Reuters предрекали Украине проблемы в восстановлении экономики из-за беженцев, которые переехали за границу и рассчитывают там остаться. Пока что, согласно исследованиям, большинство уехавших из страны украинцев рассчитывают вернуться домой, но практика показывает, что со временем это желание ослабевает.