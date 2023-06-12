В Польше пожаловались на русскоговорящих украинцев

Глава Союза украинцев Польши Скорка: отношение к беженцам ухудшается из-за русского языка

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам с Украины портится по ряду причин. Об этом он рассказал в беседе с The Guardian.

Скорка сообщил, что отношение к украинским беженцам ухудшается, поскольку некоторые из них продолжают говорить на русском языке. Он привел данные опроса общественного мнения, проведенного весной, который подтвердил эту тенденцию.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — отметил глава организации.

На данный момент в Польше находятся 950 тысяч беженцев с Украины, всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что украинские беженцы начали терять льготы на проживание при выезде из Польши. Они жалуются на потерю защитного статуса.