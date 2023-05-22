Украинские беженцы в Польше пожаловались на потерю льгот

Wyborcza: украинские беженцы жалуются на потерю защитного статуса при выезде из Польши

Украинские беженцы стали терять все льготы на проживание при выезде из Польши. Об этом пишет Wyborcza.

В публикации отмечается, что после выезда из страны украинцы возвращались в нее как туристы, а не как военные беженцы. Также стало известно, что они жалуются на потерю защитного статуса.

Например, беженка Людмила уехала из Польши на несколько дней, чтобы продлить действие документов об инвалидности сына. В результате этого она потеряла статус UKR — статус иностранца, который дает временную защиту в стране. Однако подобное происходит только в случае пребывания за пределами Польши более 30 дней.

Авторы статьи отметили, что некоторые украинцы утрачивают свои льготы внутри Польши. Для их восстановления необходимо «блуждать по всем кругам ада», отметил один из геров материала.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Румынии оказались в сложном положении. В частности, они столкнулись с сокращением финансовой помощи.