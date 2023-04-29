Украинские беженцы в Румынии оказались в сложном положении

Bloomberg: живущие в Румынии беженцы с Украины столкнулись с сокращением финансовой помощи

Находящиеся в Румынии украинские беженцы оказались в сложном положении из-за сокращения финансовой помощи властями восточноевропейских стран, сообщают обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.

Журналисты напомнили, что четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья украинским беженцам, а на этой неделе было принято решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч украинцев. «Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — цитирует агентство украинскую беженку.

По словам обозревателей, увеличение расходов в связи с украинским конфликтом сказывается на бюджетах стран восточного крыла Евросоюза, что вынуждает власти уменьшить размер выделяемых беженцам пособий. В частности, к таким мерам пришлось прибегнуть Польше, Чехии и Словакии.

Ранее сообщалось, что жители Румынии начали выгонять из своих домов украинских беженцев из-за изменений правил поддержки. Уточняется, что прежде правительство страны предоставляло приютившим украинцам гражданам компенсацию за каждого человека в размере 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) на их проживание и питание в день. Однако теперь государство намерено ежемесячно выплачивать каждой украинской семье две тысячи леев (34 тысячи рублей), при этом срок оказания помощи составит четыре месяца, в течение которых им придется найти работу.