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06:39, 2 апреля 2023Мир

Жители Румынии начали выселять украинских беженцев

Adevarul: жители Румынии начали выселять украинских беженцев из-за новых правил поддержки

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Украинские беженцы, временно проживающие в Румынии, столкнулись с необходимостью искать себе новое жилье под давлением приютивших их местных жителей. Об этом сообщает издание Adevarul.

Уточняется, что румыны стали вынуждать украинцев искать другое пристанище или начать оплачивать аренду в связи с планирующимися поправками в законодательство. Сейчас в стране действует программа «50/20», согласно которой, жителям, принявшим у себя дома беженцев, государство предоставляет компенсацию за каждого украинца в размере 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) на их проживание и питание в день.

По новым правилам румынские власти будут ежемесячно выплачивать каждой украинской семье две тысячи леев (34 тысячи рублей), при этом срок оказания помощи составит четыре месяца, в течение которых им придется найти работу. Также, выделенные средства украинцы будут тратить на оплату проживания.

Такие условия не устраивают собственников, которые предлагали жилье только большим украинскими семьям, так что они стараются избавиться от гостей, требуя, чтобы они оплатили непомерную аренду, говорится в публикации. В сложившейся ситуации все больше беженцев обращаются за помощью. «Отчаявшиеся матери говорят, что им нечем кормить своих детей, или просят поддержки для покупки подгузников, одежды и обуви», — пишет издание.

Ранее стало известно о решении властей Чехии уменьшить пособие украинским беженцам. Изначально мигрантам выплачивали 5000 крон (17,5 тысячи рублей) ежемесячно, теперь совершеннолетние украинцы будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).

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Варвара Кузьмина
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