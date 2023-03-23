Чехия уменьшила пособия для украинских беженцев

Президент Чехии Павел подписал закон об уменьшении пособий беженцам с Украины

Украинским беженцам в Чехии уменьшили пособие. О соответствующем законе сообщается на сайте администрации президента страны Петра Павла.

«В среду президент Чехии Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции ЧР о мерах в сфере трудоустройства и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины», — сказано в сообщении администрации.

Уточняется, что для несовершеннолетних украинских мигрантов величина ежемесячного пособия будет равна размеру прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей), в то время как совершеннолетние украинцы будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).

Отмечается, что до этого в течение первых пяти месяцев мигрантам выплачивали 5000 крон (17,5 тысячи рублей), далее сумма постепенно снижалась.

Ранее чешский лидер заявил, что страна достигла предела в предоставлении помощи Украине. По его словам, Прага помогла Киеву с поставками оружия, как могла, однако теперь у нее больше нет для этого возможностей.