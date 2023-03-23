Президент Чехии заявил о пределе возможностей помощи Украине

Президент Чехии Павел: страна достигла предела возможностей поставок оружия Украине

Президент Чехии Петр Павел в интервью газете Suddeutsche Zeitung рассказал, что Прага оказала максимальную помощь Украине и достигла предела своих возможностей в данном вопросе. Он отметил, что у республики имеются мощности для производства снарядов, однако не хватает рабочей силы.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — заявил политик.

По его словам, у Чехии есть возможность производить продукцию для противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, однако основной проблемой является высокий уровень безработицы в стране. Он отметил, что это проблему в теории можно решить, пригласив украинских рабочих.

Павел поприветствовал решение Германии передать Киеву танки Leopard 2, а также намерения Польши и Словакии направить Украине истребители МиГ-29. По его мнению, 2023 год будет решающим в плане развития военных действий на территории Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил ежедневный расход снарядов на Украине и заявил, что он превышает уровень их производства в странах Запада.