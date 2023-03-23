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01:52, 23 марта 2023Мир

Генсек НАТО оценил ежедневный расход снарядов на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: расходы снарядов на Украине превышают уровень их производства
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Guardian оценил ежедневный расход снарядов на Украине и заявил, что он превышает уровень их производства в странах Запада.

Он подчеркнул, что США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени, речь идет о промышленных мощностях для обеспечения дальнейшей военной помощи.

Столтенберг отметил, что настоящее время бои были настолько интенсивными, что Украина использовала от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов ежедневно.

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«Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства», — указал генсек НАТО.

Он напомнил, что ранее на этой неделе страны Европейского союза (ЕС) согласились поставить Украине миллион снарядов, которых хватит примерно на шесть месяцев. Столтенберг выразил надежду, что члены альянса будут готовы тратить больше двух процентов ВВП на оборону.

Ранее генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине Он допустил, что кризис закончится за столом переговоров. По мнению Столтенберга, победа России в конфликте станет «трагедией» и станет опасной для Североатлантического альянса.

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Марина Совина
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