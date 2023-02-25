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12:34, 25 февраля 2023Мир

Генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг допустил, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Фото: Alex Babenko / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о завершении кризиса на Украине. В интервью испанской телекомпании Televisión Española он допустил, что конфликт закончится за столом переговоров.

Столтенберг считает, что «единственным способом достичь мира» является дальнейшая поставка вооружений Киеву. «Вероятно, этот конфликт закончится за столом переговоров, но, чтобы это произошло, (...) это зависит от ситуации на поле боя», — сказал он.

Также генсек НАТО заявил, что «не видит признаков того, что президент России Владимир Путин готовится к миру». По его мнению, победа России в конфликте станет «трагедией» и будет нести опасность для Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг сообщил об исчерпании запасов артиллерийских снарядов для поставок на Украину. Он рассказал, что страны-члены НАТО пытаются делать основной упор на производство, поскольку идет «противостояние логистик, и важно снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя».

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Олег Давыдов
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