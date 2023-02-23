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17:40, 23 февраля 2023Мир

Генсек НАТО заявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине перешел в фазу противостояния на истощение

Фото: Marko Djurica / Reuters

Конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, анализируя текущую ситуацию. Его цитирует РИА Новости.

Глава Североатлантического альянса признал, что объединение к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину. По его словам, члены НАТО считают необходимым заняться наращиванием производства на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».

Представитель альянса назвал главной проблемой то, что расход снарядов в настоящий момент опережает производство. По его словам, союзники пытаются делать основной упор на производство, поскольку сейчас идет «противостояние логистик, и важно снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя».

Ранее генсек НАТО оценил стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

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Варвара Кошечкина
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