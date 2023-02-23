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14:14, 23 февраля 2023Мир

Столтенберг назвал нестабильными поставки боеприпасов на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: поставки артиллерийских боеприпасов на Украину нестабильны

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом он порассуждал в разговоре с британским телеканалом Sky News.

Столтенберг отметил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок. Он объяснил, что сейчас расход боеприпасов довольно высок, поэтому поставки «не являются устойчивыми». «Единственный способ сохранять поддержку Украины — это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты. Это то, что мы начали делать», — подчеркнул Столтенберг.

В ходе беседы он также назвал конфликт на Украине «логистическим сражением» и отметил, что Запад будет поддерживать союзника «столько, сколько потребуется». В заключение Столтенберг добавил, что со временем Украина станет членом НАТО, но сейчас важно обеспечить ее торжество «как суверенной независимой страны в Европе».

В середине февраля Столтенберг заявил, что в альянсе идет обсуждение поставок истребителей Киеву. «Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Обсуждение идет», — указал он.

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Андрей Ставицкий
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