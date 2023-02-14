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11:07, 14 февраля 2023Мир

В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что в альянсе идет обсуждение поставок истребителей Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о возможной передаче истребителей Киеву, его слова приводит Reuters.

«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Обсуждение идет», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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