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17:42, 13 февраля 2023Мир

В НАТО назвали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года

Генсек НАТО Столтенберг: ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло до 2,5 года

Фото: Clodagh Kilcoyne / Unsplash

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что конфликт на Украине приводит к расходованию огромного количества боеприпасов и фактически опустошает запасы союзников. Расходование боеприпасов украинскими военными «во много раз превышает темпы нашего производства», подчеркнул генсек.

На предстоящей встрече в Брюсселе, которая пройдет 14 февраля, главы Минобороны стран НАТО обсудят возможность поставок истребителей Украине. Как предположил Столтенберг, если союзники договорятся оказывать Киеву такую помощь, то это не сделает блок частью конфликта.

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Виктория Кондратьева
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