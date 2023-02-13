В НАТО назвали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года

Генсек НАТО Столтенберг: ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло до 2,5 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что конфликт на Украине приводит к расходованию огромного количества боеприпасов и фактически опустошает запасы союзников. Расходование боеприпасов украинскими военными «во много раз превышает темпы нашего производства», подчеркнул генсек.

На предстоящей встрече в Брюсселе, которая пройдет 14 февраля, главы Минобороны стран НАТО обсудят возможность поставок истребителей Украине. Как предположил Столтенберг, если союзники договорятся оказывать Киеву такую помощь, то это не сделает блок частью конфликта.