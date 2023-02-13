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16:11, 13 февраля 2023Мир

В НАТО назвали дату обсуждения поставок истребителей Украине

Столтенберг заявил, что страны НАТО обсудят поставки истребителей Киеву 14 февраля

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Handout / Reuters

Страны НАТО обсудят возможность поставок истребителей Украине на предстоящей встрече в Брюсселе, которая пройдет 14 февраля. Дату обсуждения назвал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Генсек Североатлантического альянса призвал государства НАТО скорее передать Украине военную технику и боеприпасы. «Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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