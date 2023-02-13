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15:34, 13 февраля 2023Мир

НАТО оценил возможность стать частью конфликта после поставок истребителей Киеву

Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта после поставок истребителей Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если страны-члены НАТО договорятся о поставках Украине истребителей, произведенных на Западе, то это не сделает блок частью конфликта, уверен генсек Йенс Столтенберг. Цитату приводит Reuters.

Впрочем, он считает, что пока приоритетнее обеспечить поставки Киеву уже обещанного оборудования. Оценивая возможность скорых поставок боевых самолетов, Столтенберг заметил, что на это «потребуется время».

Он также добавил, что союзникам «важно проводить обсуждения о том, какие новые виды вооружения можно было бы передать».

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Виктория Кондратьева
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