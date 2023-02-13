НАТО оценил возможность стать частью конфликта после поставок истребителей Киеву

Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта после поставок истребителей Киеву

Если страны-члены НАТО договорятся о поставках Украине истребителей, произведенных на Западе, то это не сделает блок частью конфликта, уверен генсек Йенс Столтенберг. Цитату приводит Reuters.

Впрочем, он считает, что пока приоритетнее обеспечить поставки Киеву уже обещанного оборудования. Оценивая возможность скорых поставок боевых самолетов, Столтенберг заметил, что на это «потребуется время».

Он также добавил, что союзникам «важно проводить обсуждения о том, какие новые виды вооружения можно было бы передать».