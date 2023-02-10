В Германии подтвердили нежелание поставлять Украине истребители

В Минобороны ФРГ сообщили, что правительство не рассматривает поставки истребителей Киеву

На данный момент правительство ФРГ не рассматривает вопрос поставок западных истребителей по запросу Киева. О нежелании поставлять Украине самолеты сообщил представитель Минобороны Германии Арне Коллац, сообщает ТАСС.

«Для нас эта тема не находится на повестке дня», — подтвердил он. Также сообщается, что в Евросовете эта тема не поднималась до сих пор.

Ранее Украина подала официальную заявку Нидерландам с просьбой поставить истребители F-16. По словам министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, Нидерландам необходимо согласовать действия «с американцами и другими союзниками» для осуществления поставок истребителей Киеву. «Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе», — подчеркнула она.

25 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался передавать истребители Украине. Он отметил, что позиция Германии по этому вопросу была понятна давно.