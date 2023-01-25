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15:54, 25 января 2023Мир

Германия ответила Украине на просьбы об истребителях

Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять истребители на Украину

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил Украине на просьбы о поставках истребителей, его слова передает Reuters.

По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

Ранее финские власти заявили о готовности помочь Киеву с предоставлением танков Leopard 2. Министр обороны страны Микко Саволла сказал, что отсутствие членства в НАТО не помешает этому.

До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей касательно передачи Украине танков Leopard 2. По его словам, Берлин одобрил этот шаг.

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Виктория Кондратьева
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