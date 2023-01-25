Финляндия выразила готовность помочь Украине танками без членства в НАТО
Финляндия, не будучи членом НАТО, готова присоединиться к странам, отправляющим танки Leopard 2 на Украину, заявил министр обороны Финляндии Микко Саволла. Его цитирует Reuters.
«Сотрудничество стран по отправке "Леопардов" на Украину продвигается вперед. Финляндия примет в этом участие», — сообщил он агентству.
По словам Саволлы, отсутствие членства Финляндии в НАТО не станет помехой. При этом глава Минобороны отказался комментировать масштаб участия Хельсинки в поставках Киеву.
25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams.