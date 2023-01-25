Танки Abrams поступят в распоряжение ВСУ минимум через год

ABC News: танки M1 Abrams от США поступят ВСУ примерно через год

Американские танки M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена хочет передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, минимум через год. Об этом стало известно телеканалу ABC News из разговора с официальным источником.

По его словам, Вашингтон готов отправить Киеву от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

При этом утверждается, что Байден еще не принял окончательного решения по поставкам. В администрации полагают, что передача танков Abrams позволит Германии санкционировать передачу немецких Leopard 2 Украине со стороны как минимум 12 стран НАТО (они не могут делать этого без разрешения ФРГ).

В Берлине последние недели продолжаются дискуссии о том, поставлять ли такое тяжелое вооружение Украине. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель допустила, что это лишь приведет к дальнейшей эскалации.