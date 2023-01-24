В Германии допустили эскалацию конфликта на Украине из-за поставок танков

Депутат ФРГ Вайдель допустила эскалацию кризиса на Украине из-за передачи танков Leopard 2

Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что нельзя использовать немецкие танки Leopard 2 против России на Украине. Об этом она высказалась в эфире телеканала Phoenix.

Вайдель подчеркнула, что ФРГ становится все большим участником конфликта Украины и России. Последствия таких действий она назвала непредсказуемыми для страны. Она напомнила, что сначала Берлин выделял Киеву финансовую помощь, позже начал поставлять бронемашины, а сейчас задумывается о передаче танков. Вайдель допустила эскалацию кризиса на Украине на фоне поставок военной помощи.

«Что будет дальше? Самолеты? Боевые вертолеты? Сухопутная армия? А затем боевые войска? В этой связи федеральный канцлер [ФРГ Олаф] Шольц должен уже сейчас показать себя сторонником мира, мирных переговоров. Я говорю ясно: немецкие танки не должны идти по территории Украины против России», — подчеркнула депутат.

Вайдель добавила, что настоящий мир важнее мира в коалиции. По ее словам, Германии грозит высокая опасность, поскольку она разделяет с Россией один континент, а США находятся далеко.

«А из-за давления... федеральное правительство безответственным образом оказывается втянутым в эту войну. Этому мы должны обязательно сопротивляться», — заключила сопредседатель АдГ.

Ранее Германия согласилась отправить танки на Украину. По данным издания Spiegel, Шольц разрешит поставить Киеву 10 Leopard 2.