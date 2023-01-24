Германия согласилась отправить танки на Украину

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц разрешит отправить на Украину 10 танков Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По их информации, в этот раз танки поступят со складов Бундесвера, но в дальнейшей в поставки будут включены и подготовлены другие танки из промышленных запасов ВПК Германии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Берлин официально объявит о разрешении на реэкспорт своей бронетехники на Украину 25 января. До этого стало известно о готовности Белого дома направить Киеву танки Abrams. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон может выделить 10 единиц военной техники.