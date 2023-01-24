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20:45, 24 января 2023Мир

Германия согласилась отправить танки на Украину

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц разрешит отправить на Украину 10 танков Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По их информации, в этот раз танки поступят со складов Бундесвера, но в дальнейшей в поставки будут включены и подготовлены другие танки из промышленных запасов ВПК Германии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Берлин официально объявит о разрешении на реэкспорт своей бронетехники на Украину 25 января. До этого стало известно о готовности Белого дома направить Киеву танки Abrams. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон может выделить 10 единиц военной техники.

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Виктория Кондратьева
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