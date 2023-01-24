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18:37, 24 января 2023Мир

В Германии назначили дату решения по поставкам танков Украине

Bloomberg: Германия даст Польше разрешение на передачу Украине танков Leopard 25 января

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Германии назначили дату решения по поставкам танков Leopard 2 Украине, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

По данным Bloomberg, Берлин намерен дать разрешение Польше на передачу Киеву танков в среду, 25 января.

Ранее власти Чехии отказали Украине в поставке Leopard 2. Чешский премьер-министр Петр Фиала объяснил, что эта военная техника необходима для обеспечения собственной безопасности.

До этого стало известно о готовности Белого дома направить Киеву танки Abrams. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон может выделить 10 единиц военной техники.

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Виктория Кондратьева
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