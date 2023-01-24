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17:34, 24 января 2023Мир

Стало известно о готовности Байдена передать танки Abrams Украине

Sky News Arabia: Байден готов передать танки Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент США Джо Байден готов передать десять американских танков Abrams Киеву для того, чтобы повлиять на власти Германии в вопросе военных поставок немецких танков Leopard 2 в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимное ответственное лицо в Пентагоне.

Сам военный чиновник заявил, что, по мнению американского генералитета, для «сдерживания скорого российского наступления Киеву необходимо около 500 танков западного производства», поэтому ФРГ необходимо отказаться «от своей неуступчивости».

Ранее стало известно, что Польша попросила у Германии разрешения на поставку Киеву танков Leopard. Поскольку ФРГ является производителем танков этого типа, для их отправки Варшаве необходимо согласие Берлина. В НАТО уже призвали страны, у которых на вооружении стоят данные модели танков, начать подготовку к их отправке на Украину.

В правительстве Германии вопрос о поставках танков вызвал скандал. Ряд депутатов бундестага потребовали от Шольца определенности.

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Виктория Кондратьева
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