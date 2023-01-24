Генсек НАТО призвал альянс подготовить танки для Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс подготовить танки Leopard к отправке на Украину

Страны НАТО могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину, призвал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Его слова приводит РИА Новости.

«Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — сказал он.

Столтенберг также добавил, что консультации между странами-членами альянса продолжаются. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности передать украинской стороне танки Leopard. Уточняется, что концерн может предоставить 139 единиц военной техники.