Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 24 января 2023Мир

Генсек НАТО призвал альянс подготовить танки для Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс подготовить танки Leopard к отправке на Украину

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Страны НАТО могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину, призвал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Его слова приводит РИА Новости.

«Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — сказал он.

Столтенберг также добавил, что консультации между странами-членами альянса продолжаются. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности передать украинской стороне танки Leopard. Уточняется, что концерн может предоставить 139 единиц военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне
В России обвалились продажи новых люксовых автомобилей
Диетолог назвала избавляющий от лишнего веса продукт
Россиян предупредили о риске потерять деньги при отклике на фальшивую вакансию
Россиянам назвали способ предотвратить утечку паролей
Известная российская модель показала «честное фото» с несовершенствами фигуры
The Doors продали часть прав на музыку группы
Названо количество школ-участников урока безопасного интернета
В Финляндии оспорили предложение МИД о вступлении в НАТО без Швеции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.