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03:39, 24 января 2023Мир

В Германии назвали число доступных для преедаче Украине танков Leopard

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что всего может передать Украине 139 танков Leopard

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall при необходимости может передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом представитель компании сообщил медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, концерн может поставить 29 боевых машин типа Leopard 2A4 уже к апрелю-маю 2023 года. Еще 22 такие машины могут быть переданы в конце 2023 или в 2024 года.

Также агентство Reuters пишет, что представитель Rheinmetall заявил о готовности концерна предоставить Украине 88 танков Leopard 1, но не указал, когда.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс призвал ждать новостей от Германии по поводу поставок танков Leopard на Украину, в ближайшее время Берлин предоставит новую информацию.

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Марина Совина
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