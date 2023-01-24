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02:21, 24 января 2023Мир

Госдеп призвал ждать новостей о поставках танков Leopard на Украину

Пресс-секретарь Госдепа Прайс призвал ждать от ФРГ новостей о поставках танков Украине
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс призвал ждать новостей от Германии по поводу поставок танков Leopard на Украину, в ближайшее время Берлин предоставит новую информацию. Об этом он заявил в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Госдепа.

«Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников», — сказал Прайс.

В то же время он предложил переадресовать вопрос о поставках ФРГ и Польше, напомнив, что у Украины «и так есть сотни танков».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

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Марина Совина
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