Белый дом допустил отправку Украине танков Abrams

Белый дом: США еще не приняли окончательного решения о поставках Украине танков Abrams

США пока не приняли окончательного решения по поводу поставок Украине танков Abrams. Об этом американскому телеканалу CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он выразил мнение, что можно ожидать неких «маневров на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Киеву.

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эти сообщения.