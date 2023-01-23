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21:50, 23 января 2023Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о возможных поставках танков Abrams Украине

Пентагон о поставках Abrams: США отправляют Киеву оружие, необходимое сейчас, а не позднее

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас», — сказал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, «для эффективности на поле боя, особенно с учетом скорого начала весны... и попыток России перегруппировать, донабрать и возобновить операции», в Вашинтоне должны быть уверены, что возможности, которые он предоставляет Украине, «могут быть использованы скорее, нежели позже».

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эти сообщения.

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Марина Совина
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