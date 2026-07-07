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Забота о себе
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08:32, 7 июля 2026Забота о себе

Названа идеальная продолжительность дефекации

Гастроэнтеролог Хершман: Процесс дефекации не должен занимать более трех-пяти минут
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Desintegrator / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Мелисса Хершман и медсестра Лесли Уэйд назвали идеальную продолжительность дефекации. О том, сколько времени рекомендуется проводить в туалете, они рассказали изданию HuffPost.

Хершман отметила, что процесс дефекации должен занимать не более трех-пяти пяти минут. При этом опорожнение кишечника должно происходить легко и без натуживания. «Не должно быть никакого напряжения и необходимости тратить время на сидение на унитазе в ожидании позывов», — подчеркнула Уэйд.

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Специалисты предупредили, что сильное натуживание вкупе со слишком долгим сидением на унитазе со временем приводят к развитию геморроя, анальных трещин и разрывов слизистой оболочки анального канала. Кроме того, эти привычки могут спровоцировать проблемы с кишечником и ослабление мышц тазового дна, добавила Уэйд.

Медсестра также напомнила, что для регулярного и беспроблемного опорожнения кишечника важно пить много жидкости, стараться больше двигаться и добавить в рацион различные источники клетчатки, такие как фрукты, овощи, злаки и бобовые.

Ранее колопроктолог Данило Муньос призвал людей, у которых врачи диагностировали геморрой, отказаться от употребления одного вида напитков. Он предупредил, что при этом заболевании не рекомендуется пить алкоголь, так как он приводит к обезвоживанию организма.

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