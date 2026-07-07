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08:24, 7 июля 2026Бывший СССР

Буданов высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Буданов заявил, что активная фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Активная фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров», — высказался он о возможности завершения активной фазы конфликта в 2026 году.

Буданов заявил, что перед мирным урегулированием конфликт обычно достигает пика эскалации, после чего начинается разрядка. Он также подчеркнул, что территориальные компромиссы со стороны Украины невозможны.

4 июля президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. По итогам переговоров, американский лидер заявил, что урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется».

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