В Крыму и Севастополе запустили аварийный роуминг

В Крыму и Севастополе запустили аварийный роуминг для повышения стабильности связи

Операторы связи ввели аварийный роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом запуске сообщает ТАСС.

«На территории Республики Крым и города Севастополя начал действовать механизм аварийного роуминга, направленный на повышение стабильности мобильной связи», — говорится в заявлении оператора «Волна».

Благодаря этой технологии устройства смогут автоматически подключаться к доступной сети, когда в определенной локации работа основной сети оператора окажется ограничена. Чтобы активировать функцию, аббонентам нужно перейти в настройки и включить «Роуминг данных».

Кроме «Волны» технологию запустили операторы «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком».

Ранее собирающимся в Крым россиянам дали совет в связи с ситуацией с бензином. Им рекомендовали брать с собой топливо для личных транспортных средств — через Крымский мост разрешается провозить до 200 литров топлива.