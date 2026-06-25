Собирающимся в Крым россиянам дали совет про бензин

Собирающимся в Крым россиянам рекомендовали брать с собой топливо

Собирающимся в Крым российским туристам дали совет на фоне ситуации с бензином — рекомендуется брать с собой топливо для личных транспортных средств. Об этом сообщает «Южный федеральный».

По словам помощника главы республики Ольги Курлаевой, с 23 июня разрешается провозить через Крымский мост до 200 литров топлива. Она призвала туристов помнить о том, что топливо на полуострове необходимо не только отдыхающим, но и, к примеру, транспортным средствам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали отменять туры в Крым из-за ситуации с топливом. О массовых отменах речи не идет, однако Феодосия, например, «просела» уже на десять процентов.