Рядом с торговым портом Владивостока произошел разлив нефтепродуктов

Telegram-канал Amur Mash

Разлив нефтепродуктов произошел у побережья Владивостока в проливе Босфор Восточный. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По словам жителей микрорайона Эгершельд, огромная маслянистая корка появилась на поверхности воды рядом с торговым портом, а в воздухе стоит устойчивый запах мазута.

Официальной информации о ситуации от местных властей и Росприроднадзора пока не было.

Ранее в Приморье акула с акуленком напугала отдыхающих. Морская хищница плавала рядом с сапбордистом — всего в паре сотен метров от пляжной линии, где находились десятки людей.

Кроме того, акул стали часто замечать у мыса Тобизина, в бухте Тихой во Владивостоке, а также возле поселка Дунай и острова Путятина.

