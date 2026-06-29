Акула с акуленком напугали купальщиков в Приморье

В Приморье акула с акуленком решили отдохнуть возле пляжа и напугали отдыхающих

В Приморье акула с акуленком напугали отдыхающих у самого берега в бухте Триозерье. Об этом сообщает канал Amur Mash.

Инцидент произошел 27 июня. Хищницу заметили рядом с сапбордистом — всего в паре сотен метров от пляжной линии, где находились десятки людей. Купальщики быстро вышли из воды, не испугались лишь сапбордист и мужчина, катавшийся на гидроцикле. Приглядевшись, очевидцы увидели второй плавник над водой — судя по всему, акула решила научить детеныша охотиться за рыбой на мелководье возле пляжа. После краткого рейда они уплыли. Вид акулы определить не удалось. Неожиданный визит семейства хищников попал на видео.

До этого акул замечали у мыса Тобизина, в бухте Тихой во Владивостоке, а также возле поселка Дунай и острова Путятина, где рыбаки выловили детеныша акулы-мако. Ученые объясняют нашествие массовым подходом кормовой рыбы — иваси и скумбрии, за которыми хищники следуют от южных берегов.

Ранее в Приморье рыбаки поймали двух акул. Одна из рыб объявилась возле поселка Дунай, где она мешала мужчинам рыбачить, и в итоге сама стала добычей. Вторая крупная особь была выловлена рядом с островом Путятина.