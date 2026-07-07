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08:26, 7 июля 2026Экономика

В России дали прогноз по ключевой ставке

Депутат ГД Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На ближайших заседаниях совет директоров Центробанка (ЦБ), скорее всего, продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), однако шаги будут осторожными. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

До конца этого года запланированы еще четыре собрания руководства регулятора, напомнил парламентарий. Ближайшее намечено на 24 июля. По его итогам ЦБ либо сохранит ключевую ставку на действующем уровне, либо снизит ее на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 14 процентов, резюмировал Аксаков.

К концу декабря, согласно его ожиданиям, планка понизится до 12 процентов. Более резкого снижения ожидать не приходится на фоне внешних и внутренних проинфляционных факторов, констатировал он. «Если ключевая ставка 12 процентов будет к концу года, то это хороший показатель», — заключил Аксаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14,25 процента. В регуляторе объяснили осторожное решение ростом государственных расходов в ближайшие три года, а также повышенными инфляционными ожиданиями россиян. Эти факторы, отметили в регуляторе, могут потребовать более высокой траектории ключевой ставки в обозримом будущем.

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