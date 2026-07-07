Буданов высказался о войне с Белоруссией

Буданов: Белоруссии не нужна война с Украиной

Белоруссии не нужна война с Украиной, она завершится для них крахом. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».

«Я даже не понимаю, для чего в теории это могло бы ему быть нужно. Война с Украиной для них завершится крахом», — подчеркнул он.

Буданов отметил, что сейчас не видит угрозы о якобы наступлении Белоруссии на Украину. «Я не вижу», — подытожил чиновник.

Ранее Буданов заявил, что активная фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году. По его словам, обычно конфликт перед мирным урегулированием достигает пика эскалации, после чего начинается разрядка.