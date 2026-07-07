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08:22, 7 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта реакция украинских войск на потерю Константиновки

Командир Агалу: ВСУ деморализованы после потери Константиновки, им трудно двигаться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сильно деморализованы после потери контроля над Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Реакцию украинских войск на освобождение города ВС России раскрыл командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу, его слова приводит ТАСС.

«По началу, когда мы ворвались в Константиновку, [противник] пытался ворваться так же, но у него не получилось. <…> Мы сейчас дестабилизировали противника, и противнику очень трудно двигаться», — отметил российский командир.

3 июля в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики.

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