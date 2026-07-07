МИД: Прибалтика играет с огнем, предоставляя территорию для действий против России

Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

Он отметил, что данные страны подчиняются дисциплине НАТО и предоставляют свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта. Собеседник агентства отметил, что странам Прибалтики «хорошо известно», чем чревата их политика.

Ранее депутат госдумы Андрей Колесник заявил, что Прибалтика с «маниакальным упорством ползет» к началу третьей мировой войны. Как указал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, в Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России.