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08:26, 7 июля 2026Бывший СССР

Россия назвала действия стран Прибалтики игрой с огнем

МИД: Прибалтика играет с огнем, предоставляя территорию для действий против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

Он отметил, что данные страны подчиняются дисциплине НАТО и предоставляют свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта. Собеседник агентства отметил, что странам Прибалтики «хорошо известно», чем чревата их политика.

Ранее депутат госдумы Андрей Колесник заявил, что Прибалтика с «маниакальным упорством ползет» к началу третьей мировой войны. Как указал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, в Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России.

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