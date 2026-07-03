В России заявили о «маниакальном движении» Прибалтики к третьей мировой войне

Депутат Госдумы Колесник заявил, что Прибалтика «ползет» к началу третьей мировой войны

Прибалтика с «маниакальным упорством ползет» к началу третьей мировой войны. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит НСН.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил изменить Конституцию республики для разрешения размещения на ее территории ядерного оружия.

«Мы не можем у себя под боком терпеть ядерное оружие. В конечном итоге это все может закончиться не очень хорошо. Эти декларации уже не в первый раз звучат от первых лиц прибалтийских государств. Все они с каким-то маниакальным упорством ползут к началу третьей мировой войны», — заявил депутат.

Он также напомнил, что Совет Безопасности ООН определил, какие страны могут иметь ядерное оружие. Прибалтийские государства в этот список не входили, добавил Колесник.

До этого президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России предупредили, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на данное решение.