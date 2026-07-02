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15:16, 2 июля 2026Бывший СССР

Президент Литвы предложил один шаг для размещения ядерного оружия

Науседа предложил изменить Конституцию Литвы для разрешения размещения ядерного оружия
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил изменить Конституцию республики для разрешения размещения на ее территории ядерного оружия. Его слова после совещания с чиновниками передает LRT.

Сейчас основной закон Литвы предусматривает запрет на размещение оружия массового поражения. «Конституцию необходимо изменить, поскольку геополитическая ситуация продолжает ухудшаться», — подчеркнул Науседа.

По словам президента Литвы, нынешняя Конституция республики была принята в иных геополитических условиях. Кроме того, Науседа считает необходимым устранить запрет на размещение ядерного оружия не через референдум, а голосование в парламенте. Для внесения поправки в Конституцию Литвы необходимо набрать 94 голоса депутатов «за» два раза с интервалом в три месяца.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас выразил поддержку инициативе по возможности размещения ядерного оружия в стране. До этого чиновник рассказал, что на национальном уровне уже ведутся соответствующие обсуждения по этому вопросу.

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